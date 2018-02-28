ترامب بحث أنشطة إيران مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب بحث في اتصالات هاتفية منفصلة مع زعماء كبار بالسعودية والإمارات، أمس الثلاثاء، أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.

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وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب شكر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في اتصالين هاتفيين على إلقائهما الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لدول الخليج "التصدي بشكل أفضل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين".

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب بحث أيضا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بخصوص القضايا الأمنية والاقتصادية مع ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي.

وقال مسؤول أمريكي كبير الجمعة الماضي إن ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزمون زيارة ترامب لعقد اجتماعات ثنائية في مارس وأبريل القادمين.

وأضاف المسؤول أن جدول أعمال هذه الاجتماعات سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تكون في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا