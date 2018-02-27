الجبير: المملكة تتشرف بخدمة الحجاج دون أي تمييز

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية تخدم الحجاج والمعتمرين دون أي تميبز.

وفي كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، في جنيف، أمام جلسة للدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال الجبير إن "المملكة تتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين دون أي تمييز وتيسر لهم جميع الإجراءات".

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وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي في سياق تبادل اتهامات بين الرياض والدوحة حول مسألة الحج، في إطار الأزمة القطرية الخليجية.

وفي يوليو الماضي، اتهم وزير الخارجية السعودي السلطات القطرية، بأنها تقوم "بتسييس قضية الحج وتطلب تدويل المشاعر المقدسة"، مشيرا إلى أن ذلك أمر عدواني وإعلان حرب ضد المملكة. من جانبه نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صدور "أي تصريح عن مسؤول قطري بشأن تدويل الحج، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية"، محملا الرياض مسؤولية "تسييس" الحج.

وكانت قطر توجه اتهامات إلى المملكة بوضع عراقيل أمام أداء مواطني المملكة والمقيمين فيها فرائض الحج والعمرة، داعية إلى تدويل الحج.

المصدر: وسائل إعلام

قدري يوسف