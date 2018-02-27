موسى: نظمنا حملة "مؤيدون" لدعم الرئيس السيسي قبل فتح باب الترشح

قال المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، موسى مصطفى موسى، الاثنين، إنه نظم حملة "مؤيدون" لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل فتح باب الترشح.

وأضاف موسى، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، أنه قرر الترشح عندما أعلن الفريق أحمد شفيق نيته الانسحاب من الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنه عندما قرر الفريق أحمد شفيق خوض الانتخابات قرر الحزب عدم خوض الانتخابات لوجود قمتين كبيرتين في السباق الرئاسي، ولكن بعد انسحاب شفيق، وترشح الفريق سامي عنان، وانسحابه لأسباب قانونية، رأى حزبه أن هناك فراغا كبيرا وأنه يتم الدفع بمصر إلى مرحلة في منتهى الخطورة.

وأشار إلى أنه قرر خوض الانتخابات، حتى لو ترشح معه أي من قيادات الأحزاب، أوالشخصيات العامة، بعد انسحاب الفريق شفيق.

وأفاد موسى بأنه ترشح لأنه يمتلك برنامجا مهما يقدمه للشعب المصري، وأنه لم يدخل لمجرد المنافسة.

وبين المرشح الرئاسي أن الإخوان يرون أن "حزب الغد" لعب دورا كبيرا ضدهم، منوها إلى أن الحزب كان متواجدا بقوة في الميدان خلال ثورة 30 يونيو، وكان يتضامن بقوة مع فكرة إزاحة الإخوان من الحكم.

المصدر: "قناة المحور" المصرية

ياسين بوتيتي