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موسى: إذا أصبحت رئيسا لمصر سأكرم حسني مبارك

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موسى: إذا أصبحت رئيسا لمصر سأكرم حسني مبارك
AFP
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
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قال المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر موسى مصطفى موسى، إنه سوف يكرم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في لقائه مع برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" المصرية، مساء الاثنين، أنه لا يمكن إنكار دور مبارك العسكري.

كما صرح المرشح للانتخابات الرئاسية أن مبارك لعب دورا كبيرا في مرحلة معينة، مؤكدا أنه سوف يدعوه لاحتفالات ذكرى حرب أكتوبر.

وبين أن ذلك من حق الرئيس الأسبق، معرجا بالقول إن دوره السياسي من اختصاص القضاء.

المصدر: قناة "المحور" المصرية

ياسين بوتيتي

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