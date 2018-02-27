الأمم المتحدة: 45 شاحنة مساعدات جاهزة للتوجه إلى الغوطة الشرقية

صرح مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن المكتب الأممي بدمشق جاهز لإرسال 45 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية حين تتوفر الظروف المواتية والضمانات الضرورية.

ونقلت "سبوتنيك" عن المصدر قوله: "جهزنا مبدئيا 45 شاحنة للدخول إلى دوما".

وردا على سؤال حول توقيت دخول هذه الشاحنات إلى الغوطة الشرقية، أجاب المصدر: "حين تلقي الضمانات من كل الأطراف للعبور الآمن".

وأضاف: "نحن جاهزون تماما متى توصلت الأطراف إلى اتفاق، بمعنى أصبح هناك وقف حقيقي لإطلاق النار وتكون هناك ضمانات عبور آمن، مثل الإجراءات التي نجريها دائما، نحن فورا سنسير القوافل، وستعمل فرقنا".

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وأشار المصدر إلى أنه "إلى الآن لدينا تقارير تشير إلى أن القصف ما زال مستمرا والأعمال القتالية متواصلة، وكذلك توجد تقارير تشير إلى سقوط قذائف هاون على دمشق". وأضاف أن هناك أكثر من 700 شخص على قائمة الجرحى لدى الأمم المتحدة، وأن هذا العدد مرشح للارتفاع.

من جانبه، شدد المدير الإقليمي للصليب الأحمر في الشرق الأوسط روبرت مارديني في بيان له على أن الهدنة الإنسانية اليومية لمدة خمس ساعات لا تكفي لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في الغوطة، موضحا أن عبور القافلة الإنسانية لخطوط التماس فقط قد يستغرق يوما بالكامل، رغم الاتفاقات المتوصل إليها سابقا بين طرفي القتال.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت روسيا هدنة إنسانية في منطقة الغوطة الشرقية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا، اليوم الثلاثاء. وأشار مركز المصالحة الروسي في سوريا إلى أن هدنة اليوم فشلت بسبب إطلاق النار من قبل المسلحين الذين منعوا السكان من الخروج عبر الممر الإنساني الذي تم فتحه صباح اليوم.

المصدر: سبوتنيك

أنطون زوييف