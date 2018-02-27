العراق يعتزم طرح مشروع حقن المياه في حال فشل محادثاته مع شركة إكسون موبيل

قال مدير مكتب الترخيص والعقود بوزارة النفط العراقية، إن شركة نفط البصرة تنوي طرح مشروع حقن مياه لزيادة طاقة إنتاج النفط في عطاء إذا فشلت المحادثات الجارية مع إكسون موبيل.

وصرح المهندس عبد المهدي العميدي، للصحفيين على هامش مؤتمر برلين، بأن أحد أسباب تأخر المفاوضات مع، إكسون، وبتروتشاينا، المهتمة أيضا بالمشروع، يتعلق بمعدلات الإنتاج الأولي من حقلي نهر بن عمر وأرطاوي النفطيين.

وتابع العميدي في تصريحاته ”لا نستطيع الانتظار أكثر ما لم تقبل الشركة بالاتفاق لمصلحة الطرفين.“ مضيفا، “في البداية عندما تناقشنا معهم، كان معدل الإنتاج الأولي من الحقلين في حدود 40 ألف برميل يوميا لكنه يزيد الآن على 125 ألف برميل يوميا، وسيؤثر هذا تأثيرا كبيرا على اقتصاديات المشروع، بحيث أنه يؤثر على العامل الاقتصادي وعلى حصة الأرباح أو ربح الشركة.“

يذكر أن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قد اعلن في أكتوبر تشرين الأول، أن العراق يجري محادثات نهائية مع، إكسون، بشأن المشروع الذي يضم بناء خطوط أنابيب لنقل النفط، ومنشآت تخزين، وآلية لحقن المياه من الخليج في المكامن النفطية.

المصدر: رويترز

نادين بطحة