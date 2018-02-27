مركز المصالحة الروسي: المسلحون هاجموا الجيش السوري في الغوطة مستغلين الهدنة

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فلادينير يوري بفتوشينكو، اليوم الثلاثاء، أن المسلحين شنوا هجوما في منطقة الغوطة الشرقية مستغلين الهدنة الإنسانية هناك.

وأوضح يفتوشينكو في بيان أن أفراد المجموعات المسلحة "واصلوا هجماتهم على مواقع القوات الحكومية قرب بلدتي حزرما النشابية أثناء سريان الهدنة الإنسانية، أما بعد الساعة 13:00 فبدأوا الهجوم في مسارات أخرى.

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وأضاف الجنرال الروسي أن المسلحين اتخذوا إجراءات لمنع خروج المدنيين من المنطقة في عدد من البلدات، مضيفا أن الممر الإنساني الذي كان نافذا اليوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا تعرض للقصف من مدافع هاون مرتين، مشيرا إلى أن القذائف انفجرت على بعد 500 مترا من نقطة المرور.

مركز المصالحة الروسي: المسلحون أفشلوا الهدنة الإنسانية الأولى بالغوطة

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المركز الروسي أن المسلحين أفشلوا الهدنة الإنسانية الأولى بالغوطة الشرقية، حيث لم يتمكن أحد من الأهالي من مغادرتها بالممر الإنساني .

وفي تصريح صحفي أشار المتحدث باسم المركز، اللواء فلاديمير زولوتوخين، إلى أنه لم يسجل أي خروج بحلول الساعة 14:30 اليوم الثلاثاء. وأوضح أن الوضع في المنطقة شديد التعقيد وأن الحافلات وسيارات الإسعاف المخصصة لخروج المدنيين لا تزال واقفة في مكانها، لكن المسلحين لم يسمحوا لأحد بالخروج.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر، السبت الماضي، القرار 2401 الذي طالب "جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون إبطاء، وأن تشترك جميع الأطراف فورا في ضمان التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب ، من أجل هدنة إنسانية دائمة لمدة لا تقل عن 30 يوما متتاليا في جميع أنحاء سوريا، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والمصابين بإصابات خطيرة، وفقا للقانون الدولي الساري".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن، يوم الاثنين، فرض هدنة إنسانية يومية في منطقة الغوطة الشرقية، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن تكون سارية اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 فبراير، في الفترة ما بين الساعتين التاسعة صباحا والثانية ظهرا.

وفي اليوم ذاته، أبلغ المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا (الذي مقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية)، بأن ممرا إنسانيا ذا مخرج في مخيم الوافدين بدمشق سيتم فتحه لضمان سريان الهدنة الإنسانية.

المصدر: إنترفاكس + وكالات

قدري يوسف