رويترز: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق بهجمات في الغوطة الشرقية

أفادت وكالة رويترز بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق في الهجمات الأخيرة في الغوطة الشرقية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي يقع مقرها في لاهاي، فتحت الأحد الماضي تحقيقا في الأنباء حول الاستخدام المتكرر للصواريخ التي تتضمن غاز الكلور الشهر الجاري في الغوطة الشرقية.

وأشارت المصادر إلى أن فريق المنظمة لتقصي الحقائق، سيحقق في عدد من الهجمات، وبينها الهجوم الذي وقع الأحد الماضي وأسفر عن مصرع طفل وتسبب في ظهور أعراض تتفق مع التعرض لغاز الكلور.

ولم تقدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي تعليق بهذا الشأن حتى الآن.

وكان كبار المسؤولين في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أعلنوا الشهر الجاري جاهزيتهم لإجراء عملية عسكرية ضد دمشق حال إثبات معلومات حول استخدامها أسلحة كيميائية.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا