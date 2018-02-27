ارتفاع عدد قتلى الأكراد جراء عملية "غصن الزيتون" في عفرين

أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الثلاثاء، أن عدد الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال غربي سوريا بلغ 2083 مسلحا.

وقالت الأركان التركية، في بيان، إن العمليات البرية والجوية مستمرة ضمن "غصن الزيتون" التي تستهدف "وحدات حماية الشعب الكردي" وحزب "الاتحاد الديمقراطي" ومسلحي تنظيم "داعش" بعفرين.

وقد بدأ الجيش التركي بمشاركة فصائل من "الجيش السوري الحر" منذ 20 يناير الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

المصدر: وكالات

نادر همامي