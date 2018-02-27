واشنطن: ترامب لم يبحث مع بوتين موضوع سوريا مؤخرا

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، أن الرئيس دونالد ترامب لم يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا الوضع في سوريا، مقرة بأن الكرملين يقرر دون تشاور مع واشنطن.

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وسئلت ساندرز عما إذا كان هناك اتصال هاتفي بين الزعيمين حول الوضع في سوريا في الأيام الأخيرة؟ فقالت السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي: "لا أعرف عن أي محادثات ولا اعتقد أن مثل هذا حدث".

وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم السبت القرار رقم 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بـ "الكف فورا عن الأعمال العدائية"، والالتزام بهدنة إنسانية لمدة 30 يوما على الأقل، في جميع أنحاء سوريا، والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي للمصابين بجروح خطيرة بشكل آمن وبدون عوائق.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغى شويغو، يوم أمس الاثنين، أنه بناء على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم الالتزام بهدنة إنسانية يوميا في الغوطة الشرقية، تمتد من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، اعتبارا من اليوم الثلاثاء في 27 فبراير.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس





