أسلحة أمريكية منها ما أنتج في باكستان في مخازن "داعش" بدير الزور

عثرت قوات الجيش السوري على كميات كبيرة من الأسلحة في معاقل تنظيم "داعش"، بدير الزور، منها ما صنع في إسرائيل وكذلك أسلحة أمريكية أُنتجت في مصانع بباكستان.

ونشرت وزارة الدفاع السورية فيديو، يُظهر كميات كبيرة من قذائف الهاون يصل عيارها إلى 120 مليمترا، وصواريخ، بالإضافة إلى ألغام ومعدات اتصال مرتبطة بالأقمار الإصطناعية، كانت في حوزة مسلحي "داعش".

ومن المرجح أن تكون هذه الأسلحة الأمريكية قد اغتنمها مسلحو "داعش" من الفصائل الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة، أو اغتنمها التنظيم في العراق ونقلها إلى سوريا.

وتم العثور كذلك على ألغام من إنتاج المصنع الباكستاني "Pakistan Ordnance Factories"، الذي يمثل واحدا من أهم المصانع التي تزود دول الخليج العربي، التي دعمت ما يعرف بالمعارضة المعتدلة في سوريا.

المصدر: وكالات

نادر همامي