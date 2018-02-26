باسيل: متمسكون بحقوقنا في بلوك 9 وتطبيق القوانين الدولية للبت في أي نزاع

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تمسك بلاده بحقوقه السيادية في بلوك 9 للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية وتطبيق القوانين الدولية للبت في أي نزاع بشأن ملكيته.

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جاء هذا التصريح خلال لقاء باسيل نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، الاثنين، حيث أكد كذلك "دعم بلاده ترشيح إندونيسيا للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن"، مطالبا السلطات الإندونيسية "بالوقوف إلى جانب لبنان ومساندته في مواجهة إسرائيل ودعمه فيما يخص ترسيم الحدود البرية والبحرية جنوبا".

كما طلب باسيل من إندونيسيا دعم لبنان "في المؤتمرات الدولية التي ستعقد لمساعدة إسرائيل اقتصاديا ودعم الجيش في مواجهته للإرهاب ومساندة لبنان في مجلس الأمن ليتمكن من إعادة النازحين إلى بلادهم وتغيير المبدأ الأممي القائم على إبقائهم أو دمجهم في الدول المضيفة".

وشدد باسيل على أن إسرائيل "لا تزال تنتهك سيادته يوميا بحرا وجوا، مستخدمة الأجواء اللبنانية لقصف سوريا".

بدورها، أكدت الوزيرة الإندونيسية "وقوف بلادها إلى جانب لبنان ومطالبه من المجتمع الدولي"، معربة عن "رفض بلدها للقرارات الأمريكية بشأن القدس".

والبلوك رقم 9 هو حقل بحري للنفط والغاز يمتد من الناقورة إلى الصرفند ويقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في مياهه الإقليمية بالمتوسط بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات طرح لبنان مناقصة لاستثمارها، أوائل العام الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان

إينا أسالخانوفا