طيران الإمارات تعلن عن موعد استئناف رحلاتها إلى تونس

أعلنت شركة الطيران الوطنية الإماراتية "طيران الإمارات" التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها، عن استئناف رحلاتها اليومية بين دبي وتونس اعتبارا من 25 مارس المقبل.

وأوضح متحدث رسمي باسم طيران الإمارات، في بيان صحافي، أنه سيتم تسيير الرحلات بطائرات من طراز بوينغ بتقسيم الدرجات الثلاث، بحسب ما أفاد موقع "24" الإماراتي.

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وقال الناقلة إنه يسعدها أن تعود ثانية للخدمة على هذا الخط.

وكانت شركة طيران الإمارات، أوقفت رحلاتها من دبي إلى تونس، بناء على تعليمات السلطات التونسية، منذ ديسمبر 2017.

وقررت السلطات التونسية في نهاية ديسمبر 2017، منع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية ردا على منع الشركة التونسيات من ركوب طائراتها، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضا رحلات العبور.

وقالت الإمارات إن قرارها منع التونسيات من السفر على "الخطوط الإماراتية" هو إجراء مؤقت ولأسباب أمنية.

المصدر: موقع "24" الإماراتي + وكالات

ياسين بوتيتي