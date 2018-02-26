البنتاغون: الولايات المتحدة وتركيا تبحثان سبل تخفيف التوتر في عفرين السورية

قال البنتاغون إن واشنطن تبحث مع أنقرة سبل تخفيف التوتر في منطقة عفرين السورية حيث يواصل الجيش التركي عملياته ضد المقاتلين الأكراد.

وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أدريان رانكين-غالواي، اليوم الاثنين، إن "المباحثات الدبلوماسية جارية الآن (بين الولايات المتحدة وتركيا) بشأن وقف التصعيد في عفرين".

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وفي وقت سابق من الاثنين، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش التركي و"الجيش السوري الحر" (المعارض لدمشق) قطعت اتصال مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية بالحدود التركية في منطقة عفرين بالكامل.

وأوضحت الوكالة أن القوات التركية الداعمة لفصائل "الجيش الحر" طهرت قريتي سنارة الفوقاني وسنارة التحتاني التابعتين لناحية شيخ الحديد في ريف عفرين الغربي، مما شكل هلالا ممتدا من مدينة إعزاز شرقا حتى الحدود الإدارية لمحافظة إدلب غربا.

المصدر: نوفوستي + الأناضول

قدري يوسف