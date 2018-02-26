أمير قطر يبحث مع الجبوري إعادة إعمار العراق واستقراره

أكد الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه برئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري "موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة العراق وأمنه واستقراره".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، بأنه جرى خلال لقاء أمير قطر مع رئيس مجلس النواب العراقي في الدوحة، اليوم الاثنين، استعراض مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة والدعم القطري لمكافحة الاٍرهاب بالإضافة الى إعادة إعمار العراق.

إقرأ المزيد

بالإضافة إلى ذلك، التقى الجبوري خلال زيارته للدوحة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب سليم الجبوري، أنه جرى خلال اللقاء "استعراض التحديات التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعاون بين الدول الإقليمية لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، وضرورة الركون إلى الحوار والتنسيق العالي لتجاوز جميع الأزمات والمشاكل".

وحسب البيان، بحث الجانبان كذلك "دور العراق في رسم خارطة السلم في المنطقة بعد أن تمكن من دحر تنظيم داعش الإرهابي وإنقاذ الشعوب من خطره وشروره".

وأكد الجبوري للشيخ تميم حرص العراق على "تمتين علاقاته مع جيرانه وأشقائه وأصدقائه على النحو الذي يفعل عوامل التنمية الاقتصادية ويحقق تطلعات الشعب العراقي".

والجدير بالذكر أن قطر تعهدت بتقديم مليار دولار على شكل قروض واستثمارات للمساهمة في إعادة إعمار العراق أثناء المؤتمر الأخير الخاص بهذا الموضوع، والذي انعقد في الكويت 12 – 14 فبراير الجاري.

المصدر: قنا، السومرية

أنطون زوييف