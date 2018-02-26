مخاوف أمنية تعيق نقل النفط بالشاحنات من كركوك إلى إيران

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية، يوم الاثنين، إن خطة نقل النفط بالشاحنات من حقول كركوك في شمال العراق إلى إيران لا يمكن تنفيذها كاملة في الوقت الحالي بسبب مخاوف أمنية.

واتفق العراق وإيران على مقايضة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني يتم تسليمه إلى جنوب العراق، حيث يرجح نقل نحو 30 ألف برميل يوميا من الخام بالشاحنات، إلى مصفاة كرمان شاه الإيرانية بصفة مبدأية.

وصرح حميد حسيني الأمين العام الإيراني للغرفة بأن"إيران تواجه بعض المشكلات في تنفيذ الاتفاقية نظرا لمسائل أمنية".

ونقلت وكالة أنباء "الطلبة الإيرانية" عن حسيني قوله إنه "لا توجد لدى إيران أجهزة أشعة إكس لفحص الشاحنات القادمة من العراق"،مضيفا أن إيران تجري محادثاتها مع العراق بشأن استخدام أجهزته.

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يذكر أن العراق وإيران يعملان على بناء خط أنابيب، لنقل النفط من كركوك لتفادي استخدام الشاحنات، وربما يحل خط الأنابيب المزمع تنفيذه محل مسار التصدير الحالي من كركوك عبر تركيا والبحر المتوسط.

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المصدر: رويترز

نادين بطحة