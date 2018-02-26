 
مباشر

مخاوف أمنية تعيق نقل النفط بالشاحنات من كركوك إلى إيران

أخبار العالم العربي

مخاوف أمنية تعيق نقل النفط بالشاحنات من كركوك إلى إيران
Reuters Alaa Al-Marjani
حقول نفط في كركوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jx2v

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية، يوم الاثنين، إن خطة نقل النفط بالشاحنات من حقول كركوك في شمال العراق إلى إيران لا يمكن تنفيذها كاملة في الوقت الحالي بسبب مخاوف أمنية.

واتفق العراق وإيران على مقايضة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني يتم تسليمه إلى جنوب العراق، حيث يرجح نقل نحو 30 ألف برميل يوميا من الخام بالشاحنات، إلى مصفاة كرمان شاه الإيرانية بصفة مبدأية.

وصرح حميد حسيني الأمين العام الإيراني للغرفة بأن"إيران تواجه بعض المشكلات في تنفيذ الاتفاقية نظرا لمسائل أمنية".

ونقلت وكالة أنباء "الطلبة الإيرانية" عن حسيني قوله إنه "لا توجد لدى إيران أجهزة أشعة إكس لفحص الشاحنات القادمة من العراق"،مضيفا أن إيران تجري محادثاتها مع العراق بشأن استخدام أجهزته.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية هل تقبض إيران ثمن مساعدتها في استعادة كركوك من الأكراد؟

يذكر أن العراق وإيران يعملان على بناء خط أنابيب، لنقل النفط من كركوك لتفادي استخدام الشاحنات، وربما يحل خط الأنابيب المزمع تنفيذه محل مسار التصدير الحالي من كركوك عبر تركيا والبحر المتوسط.

إقرأ المزيد
القوات العراقية في منطقة جبال حمرين بكركوك العراق يؤمن عسكريا طريق نقل النفط إلى إيران

 المصدر: رويترز

نادين بطحة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة