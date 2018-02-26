 
مباشر

الكرملين: الإرهابيون يحتجزون سكان الغوطة الشرقية كرهائن

أخبار العالم العربي

الكرملين: الإرهابيون يحتجزون سكان الغوطة الشرقية كرهائن
Sputnik
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jx0m

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع في سوريا يبعث على القلق الشديد، محذرا من احتمال استخدام الكيميائي من جانب الإرهابيين في الغوطة الشرقية.

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين لميركل وماكرون: الهدنة في سوريا لا تشمل العمليات ضد الإرهابيين

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "الوضع يثير قلقا كبيرا. تعلمون أن الإرهابيين في الغوطة الشرقية لا يسلمون الأسلحة ويحتجزون السكان كرهائن، وهو ما يجعل الوضع متوترا للغاية".

وأضاف: "عدا عن ذلك، أحثكم على الاهتمام بالتحذيرات التي أطلقتها وزارة الدفاع بأن البيانات المتاحة تشير إلى إمكانية استخدام المواد الكيميائية من جانب الإرهابيين المختبئين في الغوطة الشرقية كنوع من الاستفزاز، لذلك الوضع يبقى متوترا للغاية".

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة