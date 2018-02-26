البيت الأبيض يصدر بيانا قبل اجتماع مجلس الأمن بخصوص اليمن

صدر بيان عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أشاد فيه بالالتزامات العلنية التي أعلنتها مؤخرا عدة أطراف هامة في الأزمة اليمنية، بما يسهم في حل النزاع الدائر في البلاد.

وجاء في البيان أن واشنطن ترحب بجهود الأطراف التي تدعم المساعي الأممية لتحقيق السلام فيما يخص اليمن.

السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: وتشيد الولايات المتحدة بالالتزامات العلنية التي أعلنتها مؤخرا عدة أطراف هامة في النزاع لحشد الجهود الدبلوماسية، وهي على استعداد لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام. #اليمن@USEmbassyYemen@PressSec@WhiteHouse — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) 26 февраля 2018 г.

وأشاد بيان السكريتر الصحفي بجهود التحالف الذي تقوده السعودية لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن ومساعيه في إعادة إعماره، بما في ذلك الاستثمار في الموانئ الرئيسية والبنية الأساسية للنقل، فضلا عن استعداد واشنطن لمساعدة الإمارات والسعودية على تحقيق الأهداف الحاسمة في اليمن.

السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: ترحب الولايات المتحدة بجهود التحالف الذي تقوده #السعودية لتخفيف الأزمة الإنسانية في #اليمن. وقد أطلق التحالف خطة للعمليات الإنسانية في 22 يناير، ووافق علی تحويل 930 مليون دولار إلی وکالات الأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) 26 февраля 2018 г.

السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: إن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة #السعودية ودولة #الإمارات على تحقيق الأهداف الحاسمة، بما في ذلك توسيع إمكانية حصول اليمنيين على الغذاء والدواء بعد حوالي 4 سنوات من الحرب الأهلية. #اليمن — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) 26 февраля 2018 г.

كما دعا البيان جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول جميع الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى ملايين المدنيين هم في أمس الحاجة إليها ووصولها دون عوائق عبر جميع الموانئ.

السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: ونؤكد من جديد على الضرورة المستمرة لوصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية دون أي عوائق عبر جميع موانئ الدخول. ونحث الحوثيين على العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول جميع الإمدادات الأساسية إلى ملايين الناس الذين هم في أمس الحاجة إليها. #اليمن — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) 26 февраля 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله