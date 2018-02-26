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البيت الأبيض يصدر بيانا قبل اجتماع مجلس الأمن بخصوص اليمن

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض يصدر بيانا قبل اجتماع مجلس الأمن بخصوص اليمن
Reuters Mohamed al-Sayaghi
أرشيف - اليمن
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صدر بيان عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أشاد فيه بالالتزامات العلنية التي أعلنتها مؤخرا عدة أطراف هامة في الأزمة اليمنية، بما يسهم في حل النزاع الدائر في البلاد.

وجاء في البيان أن واشنطن ترحب بجهود الأطراف التي تدعم  المساعي الأممية لتحقيق السلام فيما يخص اليمن.

وأشاد بيان السكريتر الصحفي بجهود التحالف الذي تقوده السعودية لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن ومساعيه في إعادة إعماره، بما في ذلك الاستثمار في الموانئ الرئيسية والبنية الأساسية للنقل، فضلا عن استعداد واشنطن لمساعدة الإمارات والسعودية على تحقيق الأهداف الحاسمة في اليمن.

كما دعا البيان جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول جميع الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى ملايين المدنيين هم في أمس الحاجة إليها ووصولها دون عوائق عبر جميع الموانئ.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله

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