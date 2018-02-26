وزير يمني يدعو إلى مراجعة العلاقة مع الإمارات وتصحيحها

دعا وزير النقل اليمني في حكومة هادي، صالح الجبواني، إلى اتخاذ قرار سيادي يصحح العلاقة مع الإمارات، وذلك بعد منعه من الحركة والوصول إلى شبوة للقيام بعمله.

وقال الجبواني إن قوات مدعومة من الإمارات منعت موكبه من المرور صوب ساحل المحافظة الواقعة جنوبي شرقي اليمن، لوضع حجر الأساس لأحد الموانئ.

وأكد الجبواني في مؤتمر صحفي عقده في شبوة، أن قوات النخبة اليمنية أبلغته بأن قرار منعه من التنقل جاء بأمر من القيادة الإماراتية، ولم يستبعد أن يكون وراءه رئيس الأركان الإماراتي، الذي قال إنه كان موجودا في المدينة.

وأوضح وزير النقل اليمني أنه سيجتمع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لمناقشة وإطلاعه على ما جرى، داعيا إلى اتخاذ قرار يحفظ سيادة اليمن، ويصحح العلاقة مع الإمارات، مؤكدا أنه لا يقبل بالعمل في هذه الحكومة إذا لم تتم مراجعة هذه العلاقة.

كذلك اتهم الجبواني، محافظ شبوة بالفساد والتواطؤ مع أبو ظبي، ومع الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى انتشار الفساد، فإن تنظيم "القاعدة" والعصابات المسلحة باتت منتشرة في المناطق المحررة.

وكان الموكب الذي ضم الوزير والمحافظ ومسؤولين محليين وأمنيين وعسكريين، متجها إلى ساحل المحافظة لوضع حجر الأساس لبناء ميناء بحري جديد أقرته الحكومة الشرعية في اليمن.

ونددت الأجهزة التابعة للحكومة الشرعية في محافظة شبوة مؤخرا بما وصفتها بالاستفزازات الأمنية من قبل قوات النخبة الشبوانية، متوعدة بأنها لن تترد في ردع كل من يحاول زعزعة أمن المحافظة.

المصدر: وكالات

نادر همامي