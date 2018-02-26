السيسي يكشف عن سر غضبه خلال افتتاح حقل الغاز المصري في البحر المتوسط

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السر وراء غضبه أثناء افتتاح حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأكد في كلمته أثناء استعراض نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018" بمقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، قائلا: "بالطبع غاضب، لأنكم يا مصريين لا ترون حجم العمل الذي يتم عمله في سيناء إلاّ جزء بسيط، لكن الدولة المصرية كل شغلها يتم بهذا الحجم الكبير، وإذا فكر أحد أن يقترب مما نقوم بعمله، يجب أن أغضب لأني لن أسمح لأحد أن يقترب من مصر ويقودها للخراب والفوضى".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

المصدر: "صحف مصرية"