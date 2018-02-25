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تشكيل لجنة "أخوة برلمانية" جزائرية صحراوية

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تشكيل لجنة
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لجنة للأخوة البرلمانية الجزائرية - الصحراوية
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شكل البرلمان الجزائري لجنة جديدة تحت اسم "الأخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية الصحراوية".

وتترأس اللجنة النائب سعيدة بوناب حيث تضم اللجنة نوابا وعددا من مجموعات برلمانية حسبما ذكر نائب رئيس "المجلس الشعبي الوطني" جمال بوراس، وتضم  104 فروع.

ودعت بوناب إلى "الإسراع في تنفيذ حق تقرير المصير في الصحراء الغربية وإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين".

ويتزامن تشكيل اللجنة مع الاحتفال بما يعرف بـ"الذكرى الـ42 لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

المصدر: صحيفة الخبر الجزائرية

ياسين بوتيتي

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