إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابر غزة من الثلاثاء إلى الأحد

يفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا أمنيا على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة ابتداء من ليلة الثلاثاء المقبلة وحتى ليلة السبت، بسبب الاحتفالات بعيد "عيد المساخر" (بوريم) اليهودي.

وجاء في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد: "وفقا لتقدير الموقف الأمني ومصادقة المستوى السياسي تقرر فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة انطلاقا من منتصف الليلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء وحتى منتصف الليل بين يومي السبت والأحد وفقا لتقدير الموقف".

وأشار البيان إلى أنه "خلال فترة الإغلاق سيسمح بالعبور للحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية وفقا لموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".

المصدر: .panet.co.il

إينا أسالخانوفا