أردوغان: عفرين ستعود إلى أهلها كما عادت مناطق"درع الفرات"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نحو 140 ألف سوري عادوا إلى ديارهم في مناطق تم تأمينها نتيجة عملية "درع الفرات" وتعهد بأن تعود عفرين التي تجري فيها عملية "غصن الزيتون" لأهلها.

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وقال، في كلمة له خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم عقد اليوم الأحد بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد: "وبنفس الطريقة ستعود عفرين لأهلها، وسيعود إخواننا وأخواتنا إلى بيوتهم مرة أخرى، واضعين حدا لحياة اللجوء".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الفصائل الكردية في عفرين شمال غرب سوريا حتى يتم القضاء على "حزب العمال الكردستاني"(PKK) المصنف تنظيما إرهابيا من قبل أنقرة، التي تعتبر "حزب الاتحاد الديمقراطي"(PYD) و"وحدات حماية الشعب" (YPG) امتدادا سوريا "للعمال الكردستاني".

ويذكر أن تركيا قد شنت بين أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017 عملية "درع الفرات" في شمال سوريا لمساندة الجيش السوري الحر في تطهير المناطق الحدودية من عناصر تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد السوريين.

المصدر: الأناضول

إينا أسالخانوفا