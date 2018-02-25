الدفاع الروسية: مسلحون بالغوطة يخططون لهجوم بالمواد السامة هدفه اتهام دمشق باستخدام الكيميائي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات مسلحة غير شرعية متمركزة في غوطة دمشق الشرقية تخطط لهجوم استفزازي بالمواد السامة، هدفه اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار بيان صدر عن المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا ومقره قاعدة حميميم، اليوم الأحد، إلى تصاعد التوتر في الغوطة، حيث أنشأت خمسة فصائل مسلحة، هي "جيش الإسلام" و"جبهة النصرة"، و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" و"فجر الأمة" قيادة عمليات موحدة.

وذكر البيان أيضا أن الخبراء المعنيين بمتابعة نظام وقف الأعمال العدائية في سوريا يرصدون انتهاكات متكررة للهدنة في أرياف حلب واللاذقية وإدلب.

كما ذكر البيان أن مسلحي "جيش الإسلام" و"جبهة النصرة" لا يزالون يحتجزون في سجونهم مئات الرهائن، بمن فيهم نساء وأطفال.

وتابع أن المجموعات المسلحة غير الشرعية تمنع المدنيين في الغوطة من مغادرة مناطق المعارك. وأضاف أن قصف أحياء سكنية في دمشق بقذائف هاون تطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم "جيش الإسلام" لا يزال مستمرا.

وبحسب البيان، فقد نجح أفراد الحرس الجمهوري السوري في إحباط اعتداء إرهابي باستخدام سيارة ملغومة في حي القابون بدمشق، مساء السبت، مشيرا إلى أن السيارة انطلقت من منطقة تخضع لسيطرة مجموعتي "فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة".

وذكر مركز حميميم أيضا أن المجموعات المسلحة غير الشرعية حاولت، صباح اليوم الأحد، مهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية في أجزاء عدة من خطوط التماس بين الطرفين، بما في ذلك قرب بلدتي حزرما والنشابية بريف دمشق، حيث تعرضت مواقع الجيش لهجمات باستخدام سيارات مفخخة.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية

قدري يوسف