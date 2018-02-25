السفير السعودي في بغداد: افتتاح منفذ "جديدة عرعر" قريبا

أعلن السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، اليوم الأحد، عن قرب افتتاح منفذ "جديدة عرعر" الحدودي بين البلدين بدعم من بلاده.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المرحلة القادمة ستشهد افتتاح منفذ جديدة عرعر، لافتا إلى أنه "سيتم تجهيز المنفذ بالكامل من قبل السعودية كدعم للعراق وسيكون منفذا تجاريا وأيضا للنقل بين البلدين".

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وأضاف الشمري، أنه "سيعبر من خلال المنفذ الكثير من المواد التجارية بين البلدين"، مبينا أنه "سيتم العمل على منفذ جميمة خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنه فيما بعد".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، في (19 شباط 2017)، أن وفدا سعوديا زار منفذ عرعر لصيانته وتأهيله.

وكان منفذ "جديدة عرعر" أحد المنفذين (إلى جانب منفذ الجميمة) يربطان البلدين، ومعتمدين منذ أكثر من 50 عاما، حتى إغلاقه عقب الغزو العراقي للكويت في العام 1991.

وأعيد فتحه بعد ذلك أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق. كما شهد منفذ "جديدة عرعر" قبل عدة سنوات ورود عدد من البعثات الدبلوماسية ودخول عدد من السعوديين العالقين في العراق عند اندلاع غزو التحالف للعراق وإسقاط نظام رئيسه السابق صدام حسين 2003.

المصدر: السومرية نيوز + صحيفة عكاظ

قدري يوسف