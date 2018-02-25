العاهل الأردني يوافق على تعديل حكومي شمل 7 وزراء

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، على التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء هاني الملقي على حكومته، والذي دخل بموجبه 7 وزراء بالإضافة لنائبين في تشكيلة الكمة.

وأصدرت الإرادة الملكية الأردنية بيان الموافقة على إجراء تعديل على الحكومة بمقتضى المادة 35 من الدستور الأردني.

هذا ونص البيان على تعيين جمال أحمد مفلح الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تعيين جعفر عبد الفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

معالي السيد بشير علي خلف الرواشدة وزيرا للشباب



يعين معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية



يعين معالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية#بترا#التعديل_الوزاري — Jordan News Agency (@Petranews) 25 февраля 2018 г.

كما تم تعيين منار منذر الدباس مستشارا للملك، ومديرا لمكتبه، وتعيين محمد العسعس مستشارا للملك للشؤون الاقتصادية.

#عاجل || صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد منار منذر الدباس مستشارا لجلالة الملك/ مديرا لمكتب جلالته



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور محمد العسعس مستشارا لجلالة الملك للشؤون الاقتصادية #بترا#الاردن#ارادة_ملكيةpic.twitter.com/Lc1XTDc6bd — Jordan News Agency (@Petranews) 25 февраля 2018 г.

المصدر: بترا

ياسين بوتيتي