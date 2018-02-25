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العاهل الأردني يوافق على تعديل حكومي شمل 7 وزراء

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العاهل الأردني يوافق على تعديل حكومي شمل 7 وزراء
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العاهل الأردني يوافق على تعديل حكومي شمل 7 وزراء
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وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، على التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء هاني الملقي على حكومته، والذي دخل بموجبه 7 وزراء بالإضافة لنائبين في تشكيلة الكمة.

وأصدرت الإرادة الملكية الأردنية بيان الموافقة على إجراء تعديل على الحكومة بمقتضى المادة 35 من الدستور الأردني.

هذا ونص البيان على تعيين جمال أحمد مفلح الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تعيين جعفر عبد الفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

كما تم تعيين منار منذر الدباس مستشارا للملك، ومديرا لمكتبه، وتعيين محمد العسعس مستشارا للملك للشؤون الاقتصادية.

المصدر: بترا

ياسين بوتيتي

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