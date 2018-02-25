أكراد عفرين يعلنون موقفهم من الهدنة في سوريا

أعلنت الفصائل الكردية المسلحة في مدينة عفرين السورية استعدادها للالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

وأكد الأكراد في ذات السياق أنهم يحتفظون بحق الرد إذا تعرضوا لهجوم، خاصة وأن الجيش التركي أطلق عملية من 20 يناير الماضي ضد الأكراد في عفرين.

وقالت "قوى سوريا الديمقراطية" في بيان لها اليوم الأحد: "نعلن جاهزيتنا للالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بوقف الأعمال القتالية ضد كل الأعداء، ونحتفظ بحق توجيه ضربات جوابية في إطار قانون الدفاع عن النفس، في حال اعتدى علينا الجيش التركي وحلفاؤه في عفرين".

ودعت "قوات سوريا الديمقراطية" باقي الفصائل إلى دعم وقف إطلاق النار، مؤكدين أنهم مستعدون لتوفير ممرات لبعثات الأمم المتحدة في منطقة عفرين لإيصال المساعدات الإنسانية ومراقبة خرق الهدنة.

وتأتي تصريحات الفصائل الكردية في عفرين بعد يوم من اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا لمدة 30 يوما.

هذا وتشهد منطقة عفرين أعمالا قتالية منذ 20 يناير بعد إعلان الجيش التركي عملية "غصن الزيتون"، ضد تنظيم داعش وفصائل كردية مسلحة.

المصدر: وكالات

نادر همامي