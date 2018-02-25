حركة فتح تستنكر تصريحات السفير القطري وتطالبه بالتراجع

عبرت حركة "فتح" اليوم الأحد، عن استنكارها لتصريحات السفير القطري في فلسطين، محمد العمادي، مشيرة إلى أنها تجاوز مقصود للدور الإنساني في غزة يهدف إلى تكريس الانقسام.

واعتبرت الحركة أن تصريحات العمادي الأخيرة "متناقضة مع ما تدعيه قطر لنفسها من دور إنساني في قطاع غزة، وهي بهذه التصريحات تنفي عن نفسها الصفة الإنسانية، إذ أنها تعبير عن مواقف غير مفهومة ومسيئة بحق القيادة الفلسطينية".

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" "إن ما أدلى به العمادي من مواقف سياسية أمام وكالات الأنباء ضد الأخ الرئيس أبو مازن هو محاولة لاستغلال الوضع المأساوي في غزة متنكرا لما نقدمه لأهلنا هناك من واجب الدعم والمساندة وما نتقاسمه معهم من مال ودواء، منطلقين من اعتبار غزة الصامدة جزءا ثابتا وأصيلا من مكونات البيت الفلسطيني".

وطالبت حركة "فتح" السفير القطري بالتراجع عن مواقفه، "التي تتساوق مع الحملات الهادفة إلى تكريس الانقسام وبث الفرقة بين أبناء شعبنا"، مؤكدة أن الرئيس الفلسطيني "يسعى بشكل دائم وحثيث لتأمين احتياجات أهلنا في غزة تماما كباقي المحافظات الفلسطينية دون تفرقة أو تمييز".

وشددت "فتح" في بيانها على أن "قطاع غزة هو ركن من أركان القضية الفلسطينية ومسؤولية وطنية لا تغادر أولويات العمل السياسي الفلسطيني مثلها مثل أية منطقة جغرافية فلسطينية أخرى".

وكان السفير القطري في فلسطين قد صرح أمس السبت، بأن حركة "حماس" تمثل شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أنها جناح سياسي ولا يستطيع أحد إنكار ذلك.

المصدر: RT

نادر همامي