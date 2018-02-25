بعد تفحم 8 عمال.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل مفزعة

وقع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة "للبورسلين" على الطريق الدولي بالإسكندرية في مصر، ونتج عنه وفاة 8 وإصابة 22 آخرين.

وقال أحمد خميس أحد مصابي الحادث، إنهم أثناء ذهابهم للعمل في الوردية المسائية، والتي تبدأ في الرابعة عصرًا، وأثناء سيرهم بالطريق الدولي تفاجأوا باصطدام سيارة من الخلف للأتوبيس الذي يستقلونه.

وأضاف خميس، أن الاصطدام أدى إلى اشتعال النيران في الأتوبيس، وهو الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين الركاب، الذين حاولوا الهرب من الأتوبيس، ومنهم من استطاع ومنهم من لم يستطع.

Eight workers killed, 22 injured in Alexandria bus crash https://t.co/a5ZNtZWMv7pic.twitter.com/FFHuoLpL3j — Ahram Online (@ahramonline) February 24, 2018

وقال محمد سعيد الذي يبلغ من العمر 26 سنة، والذي يعمل بالشركة منذ ثلاث سنوات، إنه كان جالسا بجوار السائق، وتمكن من الهرب أثناء اصطدام الأتوبيس، وبرأ سعيد سائق الأتوبيس من تلك الحادثة، وأرجع السبب إلى السيارة الأخرى التي كانت السبب في الاصطدام.

وفى نفس السياق، أجمع مصابو حادث الأتوبيس على أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة من خلف الأتوبيس، مما أدى إلى إفلات السائق بعجلة القيادة، وانقلاب الأتوبيس ثم اشتعاله.

وقد قال أحد المصابين في مستشفى رأس التين عقب تلقيه العلاج، إن سائق الأتوبيس ليس لديه أي مسؤولية، لأنه كان يسير بمعدل طبيعي، وأن ما حدث أن سيارة نصف نقل اصطدمت بالأتوبيس من الخلف مما أدى إلى انقلابه.

فيما يقول آخر، كان يجلس خلف السائق مباشرة إن سرعة السيارة نصف النقل هي التي تسببت في انقلاب الأتوبيس، وأحدثت اشتعال النيران فيه، وأنه على الفور قام بالخروج من الأتوبيس، لكن اشتعال الأتوبيس حال دون إنقاذ زملائه، وأن آخر ما رصده داخل الأتوبيس، قيام السائق بترديد جملة "لا إله إلا الله".

من جانبه قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم توزيع المصابين إلى المستشفيات التابعة للوزارة للتأكيد على الخدمة الطبية التي تقدمها المديرية بالمحافظة.

وأضاف حجازي، خلال تصريح صحفي له، أن الحادث أسفر عن إصابة 22 شخصا، حيث تم نقل 12 مصابا لمستشفى رأس التين العام، و3 مصابين لمستشفى القبارى العام، و4 مصابين لمستشفى جمال عبد الناصر، وحالتان مصابتان بمستشفى أبو قير جميعها إصابات حروق.

المصدر: "الدستور + صحف مصرية"