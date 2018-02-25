السودان يؤكد عودة سفيره إلى القاهرة قريبا

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن سفير بلاده لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، سيعود لممارسة مهام عمله في العاصمة المصرية خلال أيام.

وأوضح غندور في لقاء خاص مع قناة "الشروق" السودانية، أن "السفير عبد المحمود يمكن أن يعود في أي وقت".

وأضاف أن "عبد المحمود الآن بصدد المشاركة في مؤتمر السفراء بالخرطوم، الذي يختتم أعماله يوم الأربعاء القادم، وبعد ذلك سيتوجه إلى القاهرة.

وفي بداية الشهر الماضي، استدعى السودان سفيره لدى القاهرة لـ"مزيد من التشاور"، فيما قالت القاهرة آنذاك إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب"، ولم يعد السفير إلى مصر حتى الآن.

وقد شهدت العلاقات المصرية-السودانية في الفترة الأخيرة توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام على خلفية قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.

المصدر: الأناضول

نادر همامي