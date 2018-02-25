هيئة الأركان الإيرانية: عمليات تطهير الإرهاب في ضواحي دمشق مستمرة

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، بأن إيران وسوريا ستلتزمان بقرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار.

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وقال في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش مهرجان العلوم والثقافة للدفاع في طهران، إن أقساما من ضواحي دمشق التي يسيطر عليها الإرهابيون، هي خارج وقف إطلاق النار وستستمر عمليات تطهيرها من الإرهاب.

وأضاف: "هذه المرة وكما في السابق فإن الذين لا يرغبون بعودة الأمن والهدوء في سوريا رفعوا علم وقف إطلاق النار ليحموا الإرهابيين، عندما رأوا إرادة الجيش والحكومة السورية لتطهير أطراف دمشق".

وتابع: "الجيش السوري يريد تطهير الأراضي السورية من الإرهابيين، لكي يؤمن بذلك أمن المواطنين في دمشق، لكن حتى الآن فقد أطلقت أكثر من 1200 قذيفة باتجاه دمشق، الأمر الذي يهدد أمن وهدوء المواطنين فيها ولهذا فإنه يجب تطهير هذه المناطق من الإرهاب".

وأكد باقري استمرار مواجهة الإرهابيين مثل جبهة النصرة، واعدا بتطهير سوريا بالكامل في الأشهر القريبة القادمة.

المصدر: وكالة تسنيم الدولية

أولغا رودكوفسكايا