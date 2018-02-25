غوتيريش يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف الأعمال القتالية في أنحاء سوريا لمدة ثلاثين يوما على الأقل.

وفي بيان صدر عن المتحدث باسمه، أكد غوتيريش أنه يتوقع تطبيق القرار على الفور وبشكل دائم، وخاصة ما يتعلق بضمان وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، وكذلك إجلاء المرضى والمصابين، وتخفيف معاناة الشعب السوري بصورة دائمة ومستدامة ومن دون عوائق.

I welcome the Security Council’s resolution on a ceasefire in Syria and call for all sides to allow the immediate delivery of humanitarian aid. — António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2018

وأكد البيان الصحفي أن الأمم المتحدة مستعدة للقيام بدورها في هذا الشأن.

وذكّر الأمين العام كل الأطراف بالتزاماتها المطلقة وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، الخاصة بحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في جميع الأوقات.

من جانبه أكد منسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، أن "الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لدعم القوافل المنقذة للحياة، والإجلاء الطبي من الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق المحاصرة والأماكن التي يصعب الوصول إليها بأنحاء سوريا". ودعا كل الأطراف إلى جعل هذا الأمر ممكنا، قائلا: "يجب أن تتحول الكلمات بشكل سريع إلى عمل".

#UN and humanitarian partners are ready to support life-saving aid convoys to & medical evacuations from Eastern Ghouta & other besieged and hard-to-reach places across #Syria. Calling on all parties to make it possible. Words must quickly turn into action. https://t.co/4iTE5HerG9 — Mark Lowcock (@UNReliefChief) February 24, 2018

وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس السبت، قرارا يطالب بالوقف الفوري للأعمال القتالية في سوريا، لمدة 30 يوما، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

المصدر: الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

نادر همامي