السعودية .. تساقط البرد يوقع إصابات ويحطم زجاج مركبات (فيديو)

ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن مناطق متفرقة في المملكة شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط للبرد الذي تسبب بتهشيم زجاج بعض المركبات.

وأطلقت الجهات المختصة في السعودية الإنذار المبكر للتحذير بشأن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة تشمل "المثامة وجبال الأجرد" والأجزاء المجاورة.

وقام الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بنقل 15 حالة للمشافي وإسعاف 3 في مواقع الإصابات، بالإضافة للتعامل مع 7 حوادث مرورية نقل منها 6 حالات إلى المستشفى، كما قامت طواقم الهلال الأحمر بنقل 54 حالة من حرم المسجد النبوي إلى المراكز الصحية القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما حذر الدفاع المدني السعودي المقيمين في المناطق التي تعرضت للأمطار والحذر من التقلبات الجوية والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، حيث شهدت مدينة مكة المكرمة أمطارا غزيرة، تسببت بعرقلة حركة المرور في المدينة المكرمة، وفي المدينة المنورة أدى هطول الأمطار بغزارة إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب المجاورة لها.

صدق ربنا:

{وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته وهوالولي الحميد}

لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا

وإن كنت لاأحصي ثناءً ولاشكرا

لك الحمد حمدا طيبا يملأ السما

وأقطارها والأرض والبر والبحرا#بالاستغفار_تطيب_الحياه #الرياض_الان#أمطار#الطقس#امطار_المدينه#المدينه_المنوره_الانpic.twitter.com/CsWc34CLCG — د . سامي الحمود (@Sami_Alhomood) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨

وقال تقرير للهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية عن حالة الطقس لهذا اليوم، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والشرقية.

كما أشار التقرير إلى هبوب رياح على مرتفعات مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة مثيرة للأتربة والغبار تضعف الرؤية الأفقية.

أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وزخات من البرد تواصل الهطول على #المدينة_المنورة.. و #الأرصاد تُحذرhttps://t.co/Ilwj1nZhFp



- pic.twitter.com/qGKGgnSM8H — جريدة الرياض (@AlRiyadh) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨

المصدر: صحف سعودية

علي الخطايبة