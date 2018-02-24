السعودية .. تساقط البرد يوقع إصابات ويحطم زجاج مركبات (فيديو)
ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن مناطق متفرقة في المملكة شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط للبرد الذي تسبب بتهشيم زجاج بعض المركبات.
وأطلقت الجهات المختصة في السعودية الإنذار المبكر للتحذير بشأن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة تشمل "المثامة وجبال الأجرد" والأجزاء المجاورة.
سقوط كميات من البرد على بعض أنحاء المدينة المنورة .— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨
.#السعودية#أمطار_المدينة#المدينة_المنورة
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وقام الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بنقل 15 حالة للمشافي وإسعاف 3 في مواقع الإصابات، بالإضافة للتعامل مع 7 حوادث مرورية نقل منها 6 حالات إلى المستشفى، كما قامت طواقم الهلال الأحمر بنقل 54 حالة من حرم المسجد النبوي إلى المراكز الصحية القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.
البرد يتسبب بعرقلة الحركة المرورية للسيارات في المدينة المنورة .— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨
.#أمطار_المدينة#السعودية#المدينة_المنورة
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كما حذر الدفاع المدني السعودي المقيمين في المناطق التي تعرضت للأمطار والحذر من التقلبات الجوية والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، حيث شهدت مدينة مكة المكرمة أمطارا غزيرة، تسببت بعرقلة حركة المرور في المدينة المكرمة، وفي المدينة المنورة أدى هطول الأمطار بغزارة إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب المجاورة لها.
صدق ربنا:— د . سامي الحمود (@Sami_Alhomood) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨
{وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته وهوالولي الحميد}
لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا
وإن كنت لاأحصي ثناءً ولاشكرا
لك الحمد حمدا طيبا يملأ السما
وأقطارها والأرض والبر والبحرا#بالاستغفار_تطيب_الحياه #الرياض_الان#أمطار#الطقس#امطار_المدينه#المدينه_المنوره_الانpic.twitter.com/CsWc34CLCG
وقال تقرير للهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية عن حالة الطقس لهذا اليوم، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والشرقية.
فيديو🔴— أخبار عاجلة (@News_Brk24) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨
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في مشهد مدهش.. البرد يغطي مساحات كبيرة من #المدينة_المنورة .
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.#امطار_المدينهpic.twitter.com/3ndmWMpM4g
كما أشار التقرير إلى هبوب رياح على مرتفعات مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة مثيرة للأتربة والغبار تضعف الرؤية الأفقية.
أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وزخات من البرد تواصل الهطول على #المدينة_المنورة.. و #الأرصاد تُحذرhttps://t.co/Ilwj1nZhFp— جريدة الرياض (@AlRiyadh) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨
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المصدر: صحف سعودية
علي الخطايبة