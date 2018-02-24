الشعيبي: "تدويل الحرمين" إعلان حرب

أكد السفير السعودي في إندونيسيا أسامة بن محمد عبد الله الشعيبي، أن المملكة ترفض مجرد الخوض في نقاشات تدويل الحرمين، مؤكدا أن الأمر بمثابة إعلان حرب على المملكة وسيادتها.

وجاءت تصريحات السفير السعودي خلال إجابته عن سؤال أحد الصحافيين عن وجهة نظر المملكة في مسألة تدويل الحرمين أثناء محاضرته بجامعة إندونيسيا الحكومية حملت عنوان "إندونيسيا والسعودية.. الأخوة الأبدية"، بحسب ما أفادت صحيفة "الرياض" السعودية يوم السبت.

إقرأ المزيد

وأثارت قضية الدعوة إلى تدويل الحرمين الشريفين من قبل قطر جدلا واسعا في الخليج، حيث اعتبر مسؤولون سعوديون ذلك بمثابة إعلان حرب.

هذا وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد أكد أن خطة الدوحة لتدويل الحرمين ستفشل، كما فشلت سابقا.

جدير بالذكر أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، قالت إنها ستلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لضمان حرية القطريين في ممارسة شعائر الحج وأداء العمرة في السعودية.

وجاء ذلك في بيان للجنة تنديدا بالصعوبات التي تواجه المواطنين والمقيمين في قطر خلال أداء مناسك العمرة.

المصدر: صحيفة الرياض + وكالات

ياسين بوتيتي