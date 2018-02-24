سانا: سقوط عدد كبير من القذائف على دمشق

استهدفت المجموعات المسلحة المتمركزة في غوطة دمشق الشرقية، اليوم السبت، أحياء سكنية في العاصمة السورية وريفها، ما تسبب بسقوط جرحى ووقوع أضرار مادية، بحسب وكالة "سانا" الرسمية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا بـ "إصابة 4 مدنيين بجروح نتيجة سقوط قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية على أطراف حي المزة 86"، وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة وقف التصعيد في الغوطة.

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وبين المصدر أن "المجموعات المسلحة أطلقت سبع قذائف سقط ثلاث منها في منطقة الدويلعة وقذيفة في شارع بيروت وأخرى في محيط فندق داما روز وقذيفتان في محيط ساحة الأمويين وتسببت جميعها بوقوع أضرار مادية".

وكان المصدر نفسه أشار في وقت سابق اليوم إلى "إصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية نتيجة سقوط ثلاث قذائف أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية على شارع الباكستان والشيخ رسلان والقيمرية بدمشق القديمة.

وتابع أن "ثلاث قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطت على أحياء مدينة دمشق القديمة أسفرت عن وقوع أضرار مادية بعدد من المنازل، إضافة إلى تضرر أحد الجوامع في حارة الجورة".

كما لفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في سور حي باب توما الأثري نتيجة سقوط قذيفة هاون مصدرها الغوطة الشرقية ظهر اليوم.

وأشار المصدر أيضا إلى إصابة مواطن بجروح خطرة نتيجة استهدافه برصاص القنص من قبل المجموعات المسلحة على أطراف منطقة العباسيين في الجهة الشرقية من دمشق.

كما أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن "المجموعات المسلحة أطلقت ظهر اليوم قذيفتين على حي الحمصي بمدينة جرمانا ما تسبب بإصابة امرأة بشظايا ووقوع أضرار مادية"، مبينا "أن 28 قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة على ضاحية حرستا السكنية ومحيطها، ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات دون إصابات في صفوف المدنيين".

كما استهدفت المجموعات المسلحة صباح اليوم بخمس قذائف هاون شارع بغداد ومنطقة الزبلطاني وحيي باب شرقي وبرزة البلد ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.

وذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش السوري وجهت ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف، أسفرت عن تكبيد المجموعات المسلحة خسائر بالعتاد والأفراد.

المصدر: سانا

قدري يوسف