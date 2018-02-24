اليمن.. قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة استهدف معسكرا لقوات مكافحة الإرهاب بعدن

أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء السبت، بأن قتلى وجرحى سقطوا إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف معسكرا لقوات مكافحة الإرهاب في منطقة غولدمور بعدن.

وقال مراسل RT إن الانفجار استهدف بوابة معسكر قوات مكافحة الإرهاب الذي يقع بالقرب من مقر المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف مراسلنا أن المنطقة شهدت انفجارين متتاليين، الأول استهدف بوابة مقر جهاز مكافحة الإرهاب، والثاني استهدف بوابة مقر المجلس الانتقالي القريب من بوابة المعسكر.

وأشار إلى أن ثلاثة انتحاريين حاولوا الدخول إلى المعسكر، إلا أن القوات المتواجدة بالمكان تمكنت من تصفيتهم قبل أن يفجروا أنفسهم.

كما أكد المراسل أنه لا يوجد قتلى بصفوف قوات الأمن التي كانت تحرس بوابة مقر جهاز مكافحة الإرهاب، قائلا إن اثنين فقط أصيبا وجراح أحدهما خطيرة.

RT

RT

RT

RT

من جهته قال موقع "المشهد اليمني" إن انفجارين عنيفين هزا مديرية التواهي في عدن، جنوب اليمن.

وأفاد الموقع نقلا عن شهود عيان في المدينة، بأن الانفجارين المتتاليين هزا مديرية التواهي غرب المدينة.

و"داعش" يتبنى..

وأعلن تنظيم "داعش"، حيث تبنى موقع إخباري تابع له، المسؤوليته عن ما وصفه بـ "العمليتين الاستشهاديتين" اللتين استهدفتا المعسكر في عدن، دون الإدلاء بتفاصيل.

المصدر: RT + وكالات

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