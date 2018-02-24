المحيسني يعلق على الاقتتال بين المسلحين في إدلب

أكد السعودي عبدالله المحيسني مقتل وجرح 250 مسلحا من "هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سوريا"، جراء الاشتباكات الدائرة لليوم الخامس على التوالي في إدلب شمال سوريا.

ولفت الإرهابي المحيسني القيادي السابق في "النصرة" عبر موقعه في" تلغرام" للتواصل الاجتماعي، إلى الاقتتال العنيف الدائر بين المسلحين داعيا إلى ضبط النفس.

إلى ذلك ذكر المحيسني أن "هيئة تحرير الشام" رفضت النزول إلى المحكمة الشرعية للفصل في الاقتتال والخلاف بينها وبين حركة نور الدين الزنكي.

وينحدر المحيسني من منطقة القصيم في السعودية، وعمل في المجال الدعوي كمستقل ومقرب من الفصائل المسلحة المتطرفة في سوريا مطلع عام 2014.

وكان فصيلا "أحرار الشام الإسلامية"، و"نور الدين الزنكي" أعلنا عن اندماجهما تحت مسمى "جبهة تحرير سوريا" فضلا عن انضمام 11 فصيلا مسلحا معارضا إليهما، في أكبر تجمع مسلح معارض في الشمال الغربي لسوريا، اندلعت بعدها اشتباكات عنيفة بين "جبهة تحرير سوريا" و"هيئة تحرير الشام".

وسيطرت "جبهة تحرير سوريا" على معظم ريف إدلب الجنوبي وتتقدم شمالا نحو الحدود التركية ومنها إلى الريف الغربي في محاولة لإطباق الحصار على فصائل النصرة سابقا "هيئة تحرير الشام" في مناطق محدودة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله