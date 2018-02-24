السعودية ..التوصل لمصابي الإيدز في مكة وإحالتهم للعلاج

أحالت السلطات السعودية في مدينة مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الصحة، المصابين بنقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من أبناء الجالية البرماوية إلى العلاج في مستشفيات المدينة المقدسة.

وأفاد المتحدث باسم أمير منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن الأمير خالد الفيصل وجه بتشكيل فريق عمل من الإمارة والشرطة والشؤون الصحية للتواصل مع المصابين الذين لم يستجيبوا للاستدعاءات المتكررة من الجهات الصحية بهدف تقديم العلاج لهم.

وأوضح الدوسري أن اللجان الصحية تمكنت من التواصل معهم وإخضاعهم للعناية الطبية وإعطائهم العلاج اللازم، كما أحضروا المخالطين لهم لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

ووفقا له، فقد تداولت وسائل إعلام في وقت سابق، امتناع عدد من أبناء الجالية البرماوية المصابين بالإيدز عن الحضور للعلاج كذلك عدم إحضار المخالطين لهم، الأمر الذي استدعى التدخل وتشكيل فريق عمل لهذا الغرض.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية

علي الخطايبة