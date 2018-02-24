مدير مكتب القذافي السابق ينجو من محاولة اغتيال في جنوب إفريقيا

نجا ، الرئيس الأسبق لـ"محفظة ليبيا إفريقيا" للاستثمار، ورئيس مكتب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بشير صالح من محاولة اغتيال تعرض لها في عاصمة جنوب إفريقيا

ونقلت قناة "ليبيا 24" أمس الجمعة عن أحد أفراد عائلة المسؤول تأكيده أن مسلحين مجهولين قاموا بتوقيف سيارة صالح وأطلقوا النيران عليه.

وأصيب المسؤول، حسب المصدر، برصاصتين الأولى في الصدر والثانية في الحوض، ونقل فورا إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية وتعتبر حالته حاليا مستقرة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت دوافع الهجوم مرتبطة مع عمل المسؤول الذي أعلن في سبتمبر العام الماضي في تصريح صحفي أنه يسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وإنه على اتصال مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا فايز السراج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نجل الزعيم الراحل سيف الإسلام القذافي قادر على جمع الليبيين حوله من جديد.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف