من قصد جنبلاط بتغريدته: "يا له من عالم مجنون"؟

استغرب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط "شطحات" الرئيس الأمريكي، بتسليح المعلمين، بدل العمل على الحد من انتشار السلاح بين أيادي مواطنيه، والذي يؤدي لمذابح متنقلة.

إقرأ المزيد

وغرّد النائب جنبلاط الذي يترأس كتلة "اللقاء الديمقراطي" في مجلس النواب اللبناني، على "تويتر" اليوم السبت قائلاً: "ترامب يريد تسليح الأساتذة عندها ستتحول المدارس إلى ساحات حرب بدل وضع حد لتفشي السلاح في بلاده، والذي من خلاله تقع مجزرة تلو المجزرة في المدارس والجامعات وغيرها من الأماكن، إنه يريد تسليح الأساتذة في المدارس تحت شعار حماية الطلاب. عندها ستتحول المدارس إلى ساحات حرب وقد يسمح لاحقا للطلاب بالتسلح. يا له من عالم مجنون".

الرئيس الاميركي ترامب بدل وضع حد لتفشي السلاح في بلاده والذي من خلاله تقع مجزرة تلو المجزرة في المدارس والجامعات وغيرها من الاماكن ،انه يريد تسليح الاساتذة في المدارس تحت شعار حماية الطلاب .عندها ستتحول المدارس الى ساحات حرب وقد يسمح لاحقا للطلاب بالتسلح .يا له من عالم مجنون pic.twitter.com/jBNH2rBvHj — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 24, 2018

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

سعيد طانيوس