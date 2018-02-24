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من قصد جنبلاط بتغريدته: "يا له من عالم مجنون"؟

أخبار العالم العربي

من قصد جنبلاط بتغريدته:
Reuters Philippe Wojazer
الزعيم اللبناني وليد جنبلاط
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استغرب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط "شطحات" الرئيس الأمريكي، بتسليح المعلمين، بدل العمل على الحد من انتشار السلاح بين أيادي مواطنيه، والذي يؤدي لمذابح متنقلة.

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وغرّد النائب جنبلاط الذي يترأس كتلة "اللقاء الديمقراطي" في مجلس النواب اللبناني، على "تويتر" اليوم السبت قائلاً: "ترامب يريد تسليح الأساتذة عندها ستتحول المدارس إلى ساحات حرب بدل وضع حد لتفشي السلاح في بلاده، والذي من خلاله تقع مجزرة تلو المجزرة في المدارس والجامعات وغيرها من الأماكن، إنه يريد تسليح الأساتذة في المدارس تحت شعار حماية الطلاب. عندها ستتحول المدارس إلى ساحات حرب وقد يسمح لاحقا للطلاب بالتسلح. يا له من عالم مجنون".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

سعيد طانيوس

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