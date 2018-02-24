قوى الأمن اللبناني تكشف تفاصيل حادثة اختطاف طفلة سورية وعملية تحريرها

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن اللبناني عن تفاصيل عملية تحرير الفتاة السورية من أمام منزل ذويها في بر الياس.

وفي التفاصيل أقدم مجهولون يستقلون سيارة جيب، على خطف الطفلة من أمام منزل ذويها في بلدة بر الياس الخميس، وذلك قبل صعودها حافلة المدرسة، وبعدها طلب الخاطفون فدية من والدها بقيمة 250000$.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، إجراءاتها وتحرياتها، وتمكنت خلال أقل من 9 ساعات من تحديد هوية ومكان تواجد أحد المشتبه بهم في تنفيذ العملية وإجراء التحريات عن باقي الخاطفين ومكان تواجد الطفلة، ليتم لاحقا تحريرها على الفور بعملية أمنية دقيقة والقبض على بقية الخاطفين، واتضح من التحقيقات أن جميع الخاطفين سوريون.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ عملية خطف الطفلة، كما أنهم اعترفوا بمحاولة خطف صاحب أفران شمسين منذ حوالي 8 أشهر، بعد اعتراض طريقه في محلة مفرق مجمع الرحاب أثناء عودته إلى منزله، ولكنه تمكن من الفرار منهم.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله