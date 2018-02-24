الحوثيون يفرجون عن 60 موقوفا بأحداث ديسمبر من سجن صنعاء

أفرجت وزارة الدفاع في صنعاء عن 60 شخصا من الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء في ديسمبر الماضي، بحسب ما نقله مراسلنا.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، صالح الصماد، أعلن مؤخرا أنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين الموقوفين على خلفية أحداث ديسمبر الماضي خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

وأكد الصماد، خلال اجتماع لمحافظي المحافظات ورئيس مجلس النواب بصنعاء الأربعاء 21 فبراير، أن "أحداث ديسمبر أحدثت صدمة داخل المجتمع اليمني وهزة، وأنه يجب ترميم الجراح على مستوى المحافظات، وإغلاق ملف تلك الأحداث نهائيا بإطلاق سراح كافة المعتقلين".

يشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الحوثيين وأنصار الرئيس الراحل علي عبد صالح في ديسمبر 2017، أدت إلى مقتل صالح على أيدي الحوثيين بصنعاء، واعتقال عدد من أنصاره.

وقضى قرار الحوثيين لاحقا بالعفو عن كل يمني مدني شارك في هذه الأحداث.

المصدر: RT

نتاليا عبدالله