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حاكم دبي يعلن عن وظيفة جديدة بمكافأة مغرية ولكن بشروط!

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حاكم دبي يعلن عن وظيفة جديدة بمكافأة مغرية ولكن بشروط!
Gettyimages.ru
نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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نشر نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعلان عمل وحدد فيه الشروط المطلوبة للمترشح.

وكتب الشيخ آل مكتوم على صفحته في "تويتر"، إنه يبحث عن شخص عربي ستكون وظيفته "صانع أمل"، مشيرا إلى أن العمر غير محدد، وأن المكافأة التي تنتظره قدرها مليون درهم إماراتي أي ما يعادل نحو 272 ألف دولار أمريكي.

وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات أنه من الضروري أن يكون المترشح لهذه الوظيفة قد "عمل سابقا في مجال الخدمات الإنسانية والمجتمعية"، والمهم أن يكون "لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء المقروءة".

المصدر: تويتر

نادر همامي

 

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