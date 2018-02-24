حاكم دبي يعلن عن وظيفة جديدة بمكافأة مغرية ولكن بشروط!

نشر نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعلان عمل وحدد فيه الشروط المطلوبة للمترشح.

وكتب الشيخ آل مكتوم على صفحته في "تويتر"، إنه يبحث عن شخص عربي ستكون وظيفته "صانع أمل"، مشيرا إلى أن العمر غير محدد، وأن المكافأة التي تنتظره قدرها مليون درهم إماراتي أي ما يعادل نحو 272 ألف دولار أمريكي.

مطلوب للعمل معنا في 2018 pic.twitter.com/lGPht9ou8Z — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 24, 2018

وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات أنه من الضروري أن يكون المترشح لهذه الوظيفة قد "عمل سابقا في مجال الخدمات الإنسانية والمجتمعية"، والمهم أن يكون "لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء المقروءة".

المصدر: تويتر

نادر همامي