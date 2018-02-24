مستشار في الديوان الملكي السعودي: مشكلة قطر صغيرة جدا وأقل من أن تطرح دوليا

اعتبر المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أن مشكلة قطر صغيرة جدا جدا، وأنها أقل من أن تطرح في المؤتمرات الدولية واللقاءات السياسية.

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وكتب القحطاني في حسابه على "تويتر"، إن مشكلة قطر لا تشغل بال السياسة السعودية ولا باقي دول المقاطعة مستشهدا بحديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال سابقا "مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا".

بالنهاية نقول من جديد:

مشكلة قطر صغيرة جدًا جدًا جدًا. لن نعاني بسببها اقتصاديًا ولا اجتماعيًا ولا سياسيًا، وهي ليست من أولوياتنا إطلاقًا، بينما هي الأولوية الوحيدة لديهم.

نعم يحزننا فراق أهلنا هناك بسبب سياسة السلطة القطرية الرعناء، ولكن هذا أخف الضررين في نهاية المطاف. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢٣ فبراير، ٢٠١٨

وقال القحطاني في تغريدة أخرى إن ما كان ينكره ساسة قطر أثبتت دول المقاطعة صحته.

ماكان ينكره ساسة قطر أثبتت المقاطعة صحته، يقولون لاعلاقة لنا بجماعة الاخوان فكشفت الأزمة للعالم أجمع عمق العلاقة والتنسيق بينهما. حلفوا الإيمان المغلظ أن علاقة لهم بإعلام الظل ولا بمن يسمونهم المعارضة فكشفت الأزمة كذبهم ونفاق سياستهم.

حبل الكذب قصير. وهاهم يتجرعون مرارة الحساب. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢٣ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف أن بلاده لا تعاني لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا على عكس قطر التي تعاني من ذلك.

سبق وأن قال سمو ولي العهد: مشكلة قطر صغيرة جدًا جدًا جدًا.

مشكلة قطر لا تشغل بال السياسة السعودية ولا باقي دول المقاطعة بينما هم لا هم لهم إلا رفع المقاطعة ومسامحة الكبار لهم، تميم ووزير خارجيته جابوا أنحاء الأرض طلبًا للوساطة والشفاعة وكان الجواب: قطر صغيرة جدًا جدًا جدًا. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢٣ فبراير، ٢٠١٨

المصدر: RT

نتاليا عبدالله