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مستشار في الديوان الملكي السعودي: مشكلة قطر صغيرة جدا وأقل من أن تطرح دوليا

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مستشار في الديوان الملكي السعودي: مشكلة قطر صغيرة جدا وأقل من أن تطرح دوليا المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني
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اعتبر المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أن مشكلة قطر صغيرة جدا جدا، وأنها أقل من أن تطرح في المؤتمرات الدولية واللقاءات السياسية.

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وكتب القحطاني في حسابه على "تويتر"، إن مشكلة قطر لا تشغل بال السياسة السعودية ولا باقي دول المقاطعة مستشهدا بحديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال سابقا "مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا".

وقال القحطاني في تغريدة أخرى إن ما كان ينكره ساسة قطر أثبتت دول المقاطعة صحته.

وأضاف أن بلاده لا تعاني لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا على عكس قطر التي تعاني من ذلك.

 المصدر: RT

نتاليا عبدالله

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