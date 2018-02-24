واشنطن تؤكد استعدادها لدعم الجهود الخليجية لإعادة تأهيل الموانئ والبنى التحتية في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة دعمها لجهود السعودية والإمارات وقرارهما تخصيص مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية وإعادة تأهيل الموانئ والبنى التحتية في اليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الجمعة، إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة السعودية والإمارات لإيصال المواد الغذائية والطبية لليمنيين الذين يعانون منذ حوالي أربع سنوات من الحرب الأهلية".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والسلع دون أي عوائق، داعية الحوثيين إلى التعاون مع المجتمع الدولي حتى يحصل ملايين اليمنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم على المساعدات.

هذا وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن اليمن مهدد بأكبر مجاعة قد يشهدها العالم منذ عقود، وسيقدر ضحاياها بالملايين.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الإغاثة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 والتي تدعو إلى توفير 2.9 مليار دولار لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 13 ألف شخص في اليمن خلال العام الحالي.

ويعاني أكثر من 8 ملايين نسمة من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون خطر الجوع، بالإضافة إلى تفشي وباء الكوليرا، الذي أودى بحياة ما يزيد على 2200 شخص في أقل من عام واحد فضلا عن تفشي مرض الدفتيريا.

وأسفر القتال الدائر بين القوات الحكومية، التي تدعمها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحوثيين عن مقتل ما يزيد على 9 آلاف شخص.

المصدر: وكالات

نادر همامي