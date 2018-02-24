بالفيديو.. "جبهة تحرير سوريا" تسقط درون لـ"جبهة النصرة" في إدلب

وثق مقطع فيديو جزءا من المعارك الدائرة بين "هيئة تحرير الشام" (النصرة) الإرهابية و"جبهة تحرير سوريا"، وإسقاط الأخيرة طائرة بلا طيار كانت تقصفهم.

ويظهر الفيديو الذي نشرته قناة "Directorate-4"، المختصة بمتابعة الصراعات الحربية في العالم في تطبيق "تيليغرام"، استخدام "هيئة تحرير الشام" لطائرات من دون طيار في معاركها ضد مقاتلي "جبهة تحرير سوريا"، التي تشكلت مؤخرا من اندماج "أحرار الشام الإسلامية"، و"نور الدين الزنكي" وفصائل مسلحة أخرى، في أكبر فصيل مسلح معارض في الشمال الغربي لسوريا، وإعلانها فيما بعد الحرب ضد "هيئة تحرير الشام" الإرهابية.

المصدر: وكالات

نادر همامي