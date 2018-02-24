أنقرة تبدي استعدادها لتحسين علاقاتها مع واشنطن بشرط!

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن استعداد بلاده لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، شريطة أن تكون الأخيرة صادقة مع أنقرة وتنفذ وعودها.

وقال جاويش أوغلو في كلمة له خلال مراسم افتتاح مركز ثقافي وكلية الصحة، في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا الجمعة، "مستعدون لتحسين علاقاتنا (مع أمريكا) شريطة أن تكون صادقة معنا، ومستعدون للتوافق في حال جرى تنفيذ الوعود التي قطعوها لنا".

ولفت جاويش أوغلو إلى أن الدول التي تحمي منظمات إرهابية هي على قدم المساوة معها، "أيا كانت الجهة التي تحارب الإرهاب فإن ذلك ليس مشكلة بالنسبة لنا، غير أن الذين يحمون الإرهابيين، سواء كانوا أشخاصا أو دولا أو مجتمعات، ويقدمون الدعم لهم، فهؤلاء متساوون معهم".

وأوضح جاويش أوغلو أن خبراء من كلا البلدين التركي والأمريكي، سيجتمعون في مارس المقبل، لمناقشة القضايا العالقة، يعقبها لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (مع جاويش أوغلو)، مؤكدا في ذات الوقت تصميم بلاده على تطهير مدينة منبج السورية من "الإرهابيين".

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وكان وزير الخارجية التركي، صرح سابقا وعقب لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي زار أنقرة مؤخرا، بأن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أفعالا وليس أقوالا فيما يخص مكافحة الإرهاب في سوريا وتحديدا ما يخص المسلحين الأكراد في منبج.

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 يناير الماضي وبالتعاون مع فصائل سورية مسلحة "الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله