القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي تضيق الخناق على الحوثيين في صعدة

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، أنها تفرض حصارا على المعاقل الرئيسية لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، أن قوات الرئيس هادي تفرض حصارا على مسلحي "أنصار الله" في محافظة صعدة عبر ثلاث جبهات قتالية من البقع مرورا بمحور علب ووصولا إلى جبهة رازح.

وأكد قائد محور صعدة أن الجيش اليمني في محور صعدة بصدد فتح جبهة جديدة لتضييق الخناق على مسلحي "أنصار الله"، مشيرا إلى أن ذلك سيعجل من تحرير محافظة صعدة.

وثمن قائد محور صعدة دور قوات التحالف العربي في دعم تقدم الجيش اليمني، لافتا إلى أهمية استغلال الوضع المتهاوي لمسلحي "أنصار الله" لحسم المعركة، على حد وصفه.

على صعيد آخر، استعاد مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" مناطق في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري في صنعاء، أن الحوثيين سيطروا مساء الجمعة 23 فبراير، على قرية الكريفات وعدد من التباب فيها والحصن في أبعر بمديرية مقبنة بعد تنفيذهم هجوما مسنودا بغطاء مدفعي مكثف.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي