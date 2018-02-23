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أصغر موثق للانتهاكات الإسرائيلية ينشر فيديو اعتقال طفل في الخليل

أخبار العالم العربي

أصغر موثق للانتهاكات الإسرائيلية ينشر فيديو اعتقال طفل في الخليل
تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان
أصغر موثق للانتهاكات الإسرائيلية ينشر فيديو اعتقال طفل في الخليل
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نشر تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليل، يوم الجمعة، شريط فيديو وثق لحظة قيام جندي إسرائيلي باعتقال طفل على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية المؤدية للحرم الإبراهيمي.

وأظهر الفيديو كيف قام الجندي باعتقال الطفل عبد الله بدبع الدويك 12عاما واحتجزه.

ووثق الطفل صالح عماد أبو شمسية (12 عاما) الشريط، علما أنه يعد أصغر موثق للانتهاكات الإسرائيلية في البلدة القديمة ومحيط حي تل أرميدة.

وقال بديع الدويك والد الطفل المعتقل إن الجنود احتجزوا ابنه لعدة ساعات، بسبب تصويره اعتداءات عناصر من الجيش الإسرائيلي على المسيرة السلمية التي خرجت من داخل الحرم الإبراهيمي في ذكرى المجزرة 24.

يشار إلى أن بديع الدويك متطوع في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك عماد أبو شمسية الذي قام بتوثيق لحظة إعدام عبد الفتاح الشريف على يد الجندي الإسرائيلي "أزري أزاريا".

كما وثق أبو شمسية والدويك الكثير من اعتداءات المستوطنين والجنود على المواطنين في حي تل أرميدة وشارع الشهداء بالخليل.

المصدر: وكالة "معا"

ياسين بوتيتي

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