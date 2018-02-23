القوات الجزائرية تكشف عن ترسانة أسلحة قرب الحدود المالية (صور)

كشف الجيش الجزائري مخبأ يحتوي على قطع أسلحة وذخيرة بأدرار قرب الشريط الحدودي الجزائري - المالي، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع في بيان اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أن القوات الجزائرية كشفت خلال دورية استطلاع وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي الجزائري - المالي صباح الجمعة 23 فبراير، مخبأ للأسلحة والذخيرة.

ويحتوي المخبأ على رشاشين ثقيلين عيار 14.5 ميليمتر، مع شريطي ذخيرة، رشاش من نوع "أربي كا"، بالإضافة إلى قاذف "أر بي جي 7" مع سبع حشوات دافعة، وبندقية رشاشة من نوع FM، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين قناصتين.

وتم أيضا ضبط صواريخ عيار 106 ملم، وعشر صمامات قذيفة هاون عيار 82 و60 ملم، و27 حشوة دافعة وخمس صمامات قذيفة هاون عيار 82 و60 ملم، قذيفة عيار 73 ملم، وقنبلة يدوية.

كما ضبطت القوات العسكرية كمية كبيرة من الذخيرة قدرت بحوالي 2800 طلقة من مختلف العيارات، حسب البيان ذاته.

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المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية

ياسين بوتيتي